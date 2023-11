21 óra 30 perc körüli időpontban Sz. C. a mobiltelefonját az épületben levő töltőre helyezte, közben a folyosó ablakpárkányára kirakta a több ezer forint készpénzét. B. A. másodrendű vádlott észlelte, hogy Sz. C. birtokában nagyobb összegű készpénz van. Odalépett hozzá és belenézett a táskájába, amit Sz. C. meglátott.

A másodrendű vádlott ezt követően biofüves cigarettát kínált fel I. J. és társai részére eladásra. Ezt a magatartását testvére, B. Á. elsőrendű vádlott helytelenítette, indulatosan megpróbálta eltávolítani I. J. és társasága közeléből.

A másodrendű vádlott mondta az elsőrendű vádlottnak, hogy pénz van náluk. A másodrendű vádlott célja arra irányult, hogy az általa felkínált biofüves cigarettát Sz. C. és társai elszívják, majd ennek következtében kialakult bódult állapotukat kihasználva a vádlottak a náluk lévő értékeket megszerzik. Az elsőrendű vádlott ezt nem akarta, indulatosan vitatkozott a másodrendű vádlottal, el is húzta őt a többiek közeléből.

I. J. a vádlottakhoz lépett, tisztázandó, hogy mi a bajuk egymással. Ekkor B. Á. elsőrendű vádlott a sértettet közepes erővel az arcán ököllel megütötte és meglökte, aki a földre esett, felkelt és ökölvívó állásba helyezkedett. A vádlottak által kiprovokáltan köztük a sértettel kölcsönös dulakodás alakult ki, melybe bekapcsolódott a barátja védelmében G. V. M. is.

A dulakodás során I. J. az elsőrendű vádlottat ellökte, majd megpróbálta megakadályozni a másodrendű vádlott és barátnője további dulakodását. Ekkor B. Á. elsőrendű vádlott elővette a nála levő, összecsukható, 70 mm pengehosszúságú zsebkését és azzal három ízben hátulról megszúrta a sértettet. A vádlottak és a sértett az állomás épületéből kiszaladtak. A sértett társaságában lévők észlelték a sérüléseit, és mentőt hívtak.

A vádlottakat a vasútállomás közelében a rendőrök elfogták és előállították.

A 2023. november 8. napján meghozott ítéletet az ügyész tudomásul vette, az elsőrendű vádlott és védője fellebbezést jelentettek be ellene, így az ítélet nem jogerős - derül ki a Pécsi Törvényszék közleményéből