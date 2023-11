Mint az mindannyian tudjuk, felelőséggel tartozunk embertársainkért, és a tragédiákat társadalmi összefogással megelőzhetjük. A rendőrség ennek jegyében idén is együttműködik a társszervekkel, az önkormányzatokkal és közös szolgálatokat tervez a polgárőrséggel, valamint visszatérően ellenőrzik a nehezen megközelíthető helyeken, egyedül élőket, hogy szükség esetén segítséget kaphassanak. Nagyon fontos ezen emberekkel a személyes kapcsolat kialakítása, a bizalom felépítése, mert ők azok, akik egészségi állapotuk miatt veszélyeztetettek, de könnyen válhatnak bűncselekmény áldozatává is.

Ezért szükséges őket felkészíteni a veszélyekre, és a legcélravezetőbb, hogyha nem csak a rendőrség, polgárőrség, hanem a rokonok, ismerősök is gyakrabban ellátogatnak hozzájuk és beszélgetnek velük, és felhívják a figyelmet arra, hogy ne engedjenek be idegeneket a házukba és ne dőljenek be a telefonos csalóknak sem.

A rendőrség kéri, hogy a megváltozott időjárásra tekintettel, hogy a megszokottnál jobban figyeljenek a környezetükben élő magányos és idős emberekre, valamint a fedél nélkül élőkre, továbbá, hogyha olyan embert látunk a közterületeken, aki segítségre szorul, akkor ne menjünk el mellette, hanem hívják a 112-es segélyhívó számot.