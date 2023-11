Nyugati szomszédunknál hasonló szigor vonatkozik a hóláncra is, amelyből a fent említett időszakban legalább kettőt a kocsiban kell tartani. Szükség esetén ezeket fel kell rakni a hajtott tengelyre.

Egyre többen vásárolnak négy évszakos gumit, de ezeknél van egy megtévesztő jelölés is, amit sokan félre szoktak értelmezni. Ez pedig az MS vagy M+S, vagyis a mud and snow (sár és hó). Ez a jelölés sok négy évszakos gumikon megjelenik, de számos városi terepjáró és SUV abroncsán is láthatjuk, sőt, nyári abroncsokon is előfordul. Hiába az S vagy a snow megjelölés, nem számít ettől téliguminak, és Ausztriában el sem fogadják, ha csak ez a jelölés található meg az abroncsokon, a „három hegycsúcs és hópehely” jelölés nem. Amennyiben a négy évszakoson szerepel a „három hegycsúcs és hópehely”, akkor az téligumiként is használható, és Ausztriában is elfogadják.

Szlovákiában abban az esetben kötelező a téligumi használata a személyautókon, ha az utakat összefüggő hótakaró vagy jég borítja, esetleg jegesedés várható. Ilyenkor a jármű valamennyi tengelyére kötelező felszerelni a téli viszonyok között alkalmasnak minősített, megfelelő címkével ellátott gumiabroncsokat. A hólánc használata csak akkor kötelező, ha erre jelzőtábla figyelmeztet, és az útviszonyok megkövetelik.

Szlovéniában november 15. és március 15. között a téligumi használata kötelező azzal a fontos kikötéssel, hogy legalább 3 mm profilmélységgel rendelkező abroncsokat kell felszerelni valamennyi tengelyre. Nyáriakkal is szabad közlekedni az említett időszakban, de ebben az esetben előírás, hogy legyen az autóban hólánc is, amit szükség esetén, havazáskor vagy jegesedéskor fel lehet szerelni a hajtott kerekekre. Aki a szabályt megszegi, 40 eurós bírságra számíthat. Azt pedig, aki a nem megfelelő abroncsok miatt a forgalmat feltartja vagy akadályozza, akár 500 euróra is megbüntethetik.

Romániában kötelező a téligumi, de nem időszakhoz kötötten, hanem az útviszonyokhoz igazodva. Amennyiben havasak vagy jegesek az utak, minden autósnak kötelező erre az abroncsfajtára váltania, függetlenül attól, hogy éppen szeptember vagy május van.

Horvátországban is kötelező a téligumi használata november 15. és április 15. között. A négy évszakos gumiknál szintén elfogadják a legalább 4 mm barázdamélységű, M+S jelölésű abroncsokat. Megengedett a minimum 4 mm mély futófelületű nyáriak használata is, de ekkor az autóban hóláncot is tartani kell, amelyet szükség esetén fel lehet szerelni a hajtott kerekekre.