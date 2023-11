– A tolvaj két társát, B. Imrét (52) és B. Csabát (42) kérte meg arra, hogy autóval járják végig a pincesorok környékét főleg a szüreti időszakban, amikor az idősebbek dolgoztak – meséli Kiss Attila őrmester, a Mohácsi Rendőrkapitányság nyomozója. – Sokan nem zárták be az ajtót, így H. Sz. László könnyen belopózott a présházakba, és az ott talált értékeket magához vette. Emellett gyakran a kocsikban felejtett holmikat vitte el úgy, hogy betörte az autók ablaküvegét. A kár értéke 30 ezertől 100 ezer forintig terjedt. Február 19-én újabb bűncselekményt követett el, akkor Siklóson. A sértett rajtakapta a lopáson, és nem hagyta annyiban. Autóval üldözőbe vette, miközben értesítette a kollégáinkat. A férfit a Siklósi Rendőrkapitányság munkatársai fogták el, és társával, B. Csabával előállították a városi kapitányságra. A bizonyítékok alapján feltételezhető volt, hogy a Mohácson elkövetett lopássorozatot is az ő nevéhez fűződik, így március 9-én előállítottuk a Mohácsi Rendőrkapitányságra, és kezdeményeztük letartóztatását, amit a bíróság március 10-én el is rendelt.

H. Sz. Lászlót, valamint társait a zsaruk többrendbeli, üzletszerűen elkövetett lopással gyanúsították meg. B. Imre és B. Csaba jelenleg szabadlábon védekezhetnek - olvasható a police.hu oldalon.