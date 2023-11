A férfi buszvezetőként szállított utasokat külföldre, amikor megismerkedett a nála több mint tíz évvel fiatalabb nővel, aki Németországban és Ausztriában dolgozott szobalányként, emellett egyéb munkát is elvállalt. A szerelemből nemsokára házasság lett. A kapcsolatba a nő magával vitte előző házasságából született gyermekét, majd közös gyermekük is született. A tragédia előtti napokban a fiatalasszony a barátnőjének és az ismerőseinek panaszkodott arról, hogy a párja furcsán, zavartan viselkedik, fenyegetőzik. Aggodalmát apósával is megosztotta, aki a végzetes nap előtt meglátogatta őket, hogy személyesen meggyőződjön arról, hogy a fiával valóban nem stimmel valami. Látogatása után az unokáját is magával vitte, a másik gyerek pedig napok óta a család rokonainál tartózkodott, így 2022. november 29-én este egyedül maradt a házaspár. Másnap reggel az apa ismét elment hozzájuk, hogy megnézze, minden rendben van-e. Azonban nagyon nehezen tudott bejutni a lakásba, a fia csak többszöri csengetés után nyitott ajtót. Amikor a férfi meglátta a fiát, azonnal mentőt akart hívni hozzá. Zavart volt, összefüggéstelenül beszélt, és valamilyen szer hatása alatt állhatott. A legnagyobb meglepetés viszont akkor érte, amikor a gyerekszobában, az ágyon fekve holtan látta meg a menyét. Rögtön hívta a mentősöket, akik megerősítették a halál beálltát.