Alagsorokba tört be az esővíz

Szigetváron, Vázsnokon, illetve Sásdon is szükség volt tűzoltói beavatkozásra, miután az esőzés következtében víz árasztott el pincéket. A szigetvári hivatásos tűzoltóknak egyszer, a sásdi hivatásosaknak kétszer kellett beavatkozniuk, mindhárom helyszínen szivattyú segítségével távolították el az egységek az esővizet.

Traktor okozott áramkimaradást

Tolatás közben villanyoszlopot döntött ki egy traktor tegnap délelőtt Szőkén. A kettétörött oszlop a traktorra szerelt ekére dőlt, azt a siklósi hivatásos tűzoltók eltávolították. Az eset során személyi sérülés nem történt, azonban a villamos hálózat helyreállításáig tíz otthon maradt áram nélkül.

Fa is dőlt az esőben

Hat méteres fa dőlt ki a Melegmányi úton, miután a nagy esőzés feláztatta a talajt a pécsi utcában. A fa egy telefonvezetéken akadt fent, a pécsi hivatásos tűzoltók láncfűrésszel eltávolították. A vezeték nem sérült.

Autó gyulladt ki Pécsett

Kigyulladt egy személyautó szerdán késő délután Pécs belvárosában, az Alsómalom utcában. A személygépkocsi motorterében menet közben csaptak fel a lángok, a tűz feltehetően az üzemanyag-ellátó rendszer meghibásodása, illetve olaj szivárgása miatt keletkezett. A pécsi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat. A helyszínen kezdetben teljes útzár volt érvényben, majd egy sávon, felváltva haladhatott a forgalom - számolt be a katasztrófavédelem.