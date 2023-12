Olvasónk jelezte hírportálunknak, hogy december 19-én reggel, 7 óra 5 perc körül nem működött a pécsudvardi vasúti átjárónál a fényjelzés, a lámpák sötétek voltak, az autóval arra közlekedők pedig tanácstalanul haladtak át, hiszen a közelben kanyarodik a vasúti pálya, és ezért beláthatatlan. Az arra közlekedők szerint ez már nem az első eset.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságát, akik az alábbi választ adták:

December 19-én, kedden a reggeli órákban Pécsen, a Pápai úti AS58-as jelű sorompó a közút felé sötét jelzést mutatott (zavar állapotban volt). A Pélmonostorról Pécsre tartó személyvonat (8117) ún. hívójelzéssel közlekedett a sorompónál, ami azt jelenti, hogy a legjobb látási viszonyok mellett is maximum 15 km/h-ás sebességgel haladhatott, annak érdekében, hogy bármilyen jelentkező akadály előtt biztonságosan meg tudjon állni, így mérsékelve a vasúti átjáróban egy esetleges baleset bekövetkezésének lehetőségét.

A biztosítóberendezési szakembereink a diszpécseri szolgálat értesítését követően a helyszínen úgynevezett zavaroldás műveletet hajtottak végre, amely a sorompóberendezést ismét megfelelően működőképessé tette. Áramköri vagy egyéb meghibásodásra utaló jelet nem találtak. A berendezés azóta is üzemszerűen működik.

A sorompóberendezés működését, meghibásodását, üzemzavarát jelzik a berendezések, a mozdonyvezetőket is értesítik az üzemzavarokról, rendellenességekről. A vonatokkal az átjárót ilyenkor a biztonság érdekében csak lassan, max. 15 km/h-ás sebességgel közelítik meg. Biztonsági okokból a biztosítóberendezési áramkör kialakítása olyan, hogy meghibásodás vagy forgalmi ok esetén ún. üzemzavar állapotba kerül 6-10 perc után. Ez azt jelenti, hogy a közút felé akkortól nincs fényjelzés (a fényjelző készülék sötét), – ahol van – a csukott állapotból a csapórúd is lassan (kb. 90 másodperc alatt) felnyílik, hogy a KRESZ betartása mellett a csapórudak kikerülése (szlalomozás) nélkül át lehessen haladni az átjárón akkor is, ha pl. a fénysorompó meghibásodott, és ne okozzon tartós fennakadást a keresztező úton.

A szabályok betartásával ilyen helyzetekben nem alakulhat ki balesetveszély.