A rendőrség felhívja a figyelmet arra közösségi oldalán, hogy egy tiszta, jól táplált és gondozott állat esetében, lehet, hogy csak elcsavargott, és magától is hazatalál, de több módszer is van, hogy megkeressük a gazdit vagy jelezzünk neki. Az első, hogy használjuk a közösségi oldalakat, posztoljunk az elkóborolt állatról, nézzük meg a posztokat, hátha már valaki keresi kedvencét. Mindenképp érdemes elvinni az állatot állatorvoshoz, aki megnézi, hogy van-e chip a kutyában, de más helyek is működnek chip leolvasóhelyként, mint például a MOL benzinkutak. Baranya egész területén lelhetők fel chipleolvasással foglalkozó töltőállámsok. Ezek megtekinthetők a MOL internetes töltőállomás-keresőjében, a MOL Move applikációban és az együttműködő partner, a Vigyél Haza Alapítvány Kutyakeresőjében is.

Mindemellett a rendőrség ajánlja, hogy elkóborolt állat esetén értesítsünk állatvédő szervezetet, állatmenhelyet, valamint jegyző felé is tehetünk bejelentést.