A nyílt pályák mentén gyalogosan közlekedni fokozott körültekintést igényel. Közvetlenül a sínek mellett és a sínek között nem biztonságos haladni, mert a vasúti szerelvények vezetői ha észre is veszik a gyalogosan közlekedő embert, nem tudják sem kikerülni, sem a vonatot megállítani, hiszen a féktávolságuk a sebességük függvényében több száz méter is lehet. Azt a személyt, aki a síneken egyensúlyoz, leül, fekszik vagy esetleg el is alszik, könnyen baleset érheti, lecsúszhat vagy beszorulhat a lába, megbotolhat, eleshet, mely az életébe is kerülhet.

Mindemellett szabálysértést követ el, aki a vasúti töltésen gyalogol, ezért gyalogosan közlekedve mindig legalább 3 méter távolságot kell tartani a sínektől, ugyanis ez az elsodrási határ a nagy sebességű vonatoknál.