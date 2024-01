Szén-monoxid-mérgezés gyanúja Pécsett

A tűzoltók egy Megye utcai ingatlanban mutatták ki a mérgező gázt.

Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt riasztották a tűzoltókat Pécsett egy Megye utcai társasházi lakáshoz, miután egy ember rosszul lett az ingatlanban. Őt a mentők kórházba vitték. A helyszínre a város hivatásos tűzoltói mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult. A lakásban lévő szén-monoxid érzékelő kiugróan magas gázkoncentrációt mutatott, és a tűzoltók mérése is kimutatta a mérgező gázt a lakásban. A helyszínre várják a gázszolgáltató munkatársait is.