Múlt hét pénteken egy férfi súlyos balesetet szenvedett Tolna vármegye egyik útszakaszán. A rendőrök a helyszínelés során több zsáknyi fogyasztási dohányt találtak a sérült járműben, ezért értesítették a pénzügyőröket. Az egyenruhások a férfi Baranya vármegyei lakását is átvizsgálták, ahol egyik családtagja nyitott ajtót. Az asszony azt mondta, hogy a lakásban nincs jövedéki termék, ő maga pedig nem lakik a házban, csak a vejének segít a takarításban. A járőrök a ház minden szegletét átvizsgálták; a kandalló belsejében, az ágyneműtartóban és a szekrényekben is ukrán, szerb, török, makedón zárjegyes cigarettát találtak, továbbá 7 kilogramm ismeretlen eredetű fogyasztási dohány is előkerült.

Az egyenruhások a több mint 4,5 millió forint értékű dohányterméket lefoglalták. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indítottak eljárást - derül ki a NAV tájékoztatójából.