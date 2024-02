Összefoglaló 1 órája

Egy tucat tűzesethez riasztották a hétvégén a baranyai lánglovagokat

Az elmúlt hétvégén tizenkét tűzesetnél avatkoztak be a Baranya vármegyei tűzoltók, emellett pedig öt műszaki mentést is végrehajtottak – számolt be róla a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Fotó: HTP

Több szabadtéri tűzhöz is vonultak a tűzoltók pénteken Megközelítőleg tíz hektárnyi terület égett le Hegyszentmártonon, a Kolozsvár utcában péntek délután. A siklósi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor már csak két-három hektár terület égett, melyet az egység három vízsugárral oltott el. A tűz semmit sem veszélyeztetett, a keletkezésének okáról nincs információ. Háromszáz négyzetméteren égett a nádas Patapoklosin, a Kossuth utca mögötti területen péntek este. A szigetvári hivatásos tűzoltók egy sugárral és kézi szerszámokkal eloltották a lángokat. Tótújfalu külterületén három hektáron égett az aljnövényzet péntek késő este, melyet a sellyei hivatásos tűzoltók oltottak el. Személyautó lángolt Pécsett Teljes terjedelmében égett egy személyautó szombat délután Pécsett, a Füzes dűlőben. A lángok az autó körüli száraz füvet is meggyújtották, körülbelül ötven négyzetméteren égett. A pécsi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat. Személyi sérülés nem történt. Fotó: HTP Szinte megsemmisült egy ház Rózsafán Vasárnap este Rózsafán egy családi ház egyik szobájában keletkezett tűz. A szigetvári és sellyei hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, kiérkezésükkor már az ingatlan oldalfalai is bedőltek, a födém és a károsult terület feletti tetőszerkezet beszakadt, később a tűzfal is kidőlt. A kerítés lakattal volt lezárva, az egység csapszegvágó segítségével távolította el, majd a tüzet is eloltotta, így az ingatlan felét sikerült a lángoktól megóvni. A károsított, mintegy harmincöt négyzetméteres házrész teljesen összedőlt. Az épületben senki sem élt, így lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Személyi sérülés nem történt. Fotó: Szigetvár HTP

