A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság kibernyomozói a Mecsek Közterületi Támogató Alosztály munkatársainak segítségével 2024. február 13-án reggel egy összehangolt akció keretében egyszerre három helyszínen – Budapesten, Recsken és Mátraderecskén – csaptak le egy csaló bűnbanda tagjaira. A rendőrök egy 60, egy 45 és egy 32 éves férfit állítottak elő a főkapitányságra, ahol mindhármukat gyanúsítottként hallgatták ki.

A kibertérben tevékenykedő bűnözők ismét a vishing, avagy a hamis banki hívások módszerével csaltak ki milliókat több sértettől, majd a megszerzett pénzösszegeket különböző számlaszámokra utalták strómanok közreműködésével.

Ennek a hálózatnak a tagja volt a 60 éves férfi is, akit azzal gyanúsítanak a nyomozók, hogy a sértettektől kicsalt összegek utalásához fogadó számlaszámokat biztosított, több embert is beszervezett, hogy a saját nevükre, vagy a saját nevükre létrehozott cégekhez számlákat nyissanak. Erre kérte a 45 és a 32 éves társait is, akik a beérkezett bűnös pénzt felvették, majd azt átadták neki. A férfi a pénzt ezután elvitte a saját megbízóinak, a strómanok pedig jutalékot kaptak.

A 60 éves férfi ellen többrendbeli csalás, valamint pénzmosás, két társa ellen pedig pénzmosás miatt nyomoz a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A nyomozók mindhárom férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.