A Mecsek Közterületi Támogató Alosztály munkatársai egyszerre csaptak le a hálózat tagjaira, volt, ahol épp egy vásárlás után léptek közbe.

A terjesztők hálózata úgy épült fel, hogy egy 26 éves pécsi férfi terítette a kristályt két bejáratott emberének, majd ezek a szintén helybéli dílertársai, egy 22 éves nő és egy 19 éves férfi árulták a drogot saját vevőkörüknek. A terjesztésben még négyen segédkeztek, akik az eladások után a 26 éves férfinak tartoztak elszámolással, egyikőjük pedig egyben a fő terjesztő jobbkeze is volt, ő hajtotta be a tartozásokat. Megesett, hogy az alvállalkozó dílerek csak pár grammot vettek át árulni, de olyan is előfordult, hogy 40-50 grammot tankoltak fel, és azt osztották tovább.

A rendőrök az elfogássorozat során több helyen, simítózáras tasakokban kábítószergyanús anyagot, illetve drog terjesztéséhez használt eszközöket találtak és foglaltak le.

Az elfogást követően előállították, majd kihallgatták őket, őrizetbe vételük után pedig a 26 éves férfi és két közvetlen társa, valamint a behajtóember ellen letartóztatást, míg a másik három terjesztő kapcsán bűnügyi felügyelet elrendelését kezdeményezték a nyomozók.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság kábítószer-kereskedelem miatt nyomoz ellenük. A tetten ért vásárló ellen kábítószer birtoklása miatt indult eljárás - számolt be a police.hu.