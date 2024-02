Az első rablás február 22-én történt délután fél 2 környékén. A rendőrség tájékoztatása szerint a tettes egy férfi volt, aki maszkkal a fején belépett a Jurisics Miklós utcai szolgáltatóközpont közelében található gyógyszertárba, a SIPO Patika “Jurisics”-ba. Az elkövető az eladótól a követelte a napi bevételt, és miután a rablás sikeresnek bizonyult és megkapta a pénzt, elmenekült a helyszínről, és azóta is nagy erőkkel keresik.

Rablás áldozatává vált egy pécsi patika is

Az érintett gyógyszertárhoz aznap több rendőrautó kiérkezett, valamint két helyszínelőkocsi is, akik elkezdték a vizsgálatot.

A rablás az eladókat, valamint a környék lakosságát is megrázta, hiszen egy iskola is van a közelben, és sokan a közeli házorvoshoz szokták vinni gyermeküket betegség esetén, és aztán az említett patikában váltják ki a gyógyszereket.

Az esettel kapcsolatban dr. Harmatha Levente patikatulajdonos azt nyilatkozta, hogy a társadalomnak tudnia kell, hogy egy patikába nem éri meg betörni vagy fegyveres rablást elkövetni, ugyanis a tranzakciók kilencven százaléka digitálisan zajlik, azaz bankkártyával vagy egészségpénztári kártyákkal.

Hétfőn Kertvárost rázta meg fegyveres rablás

Alig ocsúdott fel a város ebből a megrázkódtatásból, és február 26-án egy újabb rablási kísérlet történt. Az eset délelőtt 10 óra után pár perccel történt a kertvárosi kis Tesconál található nemzeti dohányboltnál. Az elkövető maszkban lépett be az üzletbe lőfegyverrel vagy annak utánzatával a kezében, és követelte az eladótól a napi bevételt, azonban az eladó a kérésnek nem tett eleget, így a rabló üres kézzel távozott. A helyszínre kiérkeztek a rendőrök, valamint a helyszínelők is. A tettes felkutatása jelenleg is folyamatban van.