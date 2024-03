A körzeti megbízottak végül intézkedtek velük szemben, és a gyanújuk beigazolódott. Kiderült, hogy egyikőjüket, egy 61 éves pécsi lakost pénzbírság be nem fizetése miatt körözte a Pécsi Járásbíróság, valamint azzal is gyanúsítható, hogy a vele lévő 68 éves társával még január végén betörtek egy siklósi házba, ahonnan 300 ezer forint értékben vittek el arany ékszereket. Elfogásuk után a rendőrök mindkettőjüket kihallgatták, elismerték a bűncselekmény elkövetését. Lopás bűntett miatt nyomoz ellenük a Siklósi Rendőrkapitányság - számolt be az esetről a police.hu.