Az igazgatóhelyettes beszélt többek közt a tavalyi év legfontosabb gyakorlatairól, a törökországi földrengés után beavatkozó baranyai HUNOR tagokról, az igazgatóság legújabb eszközeiről és járműveiről, az ellenőrzések tapasztalatairól és a baranyai állomány létszámáról is. Ezt követően röviden beszélt 2024 fő feladatairól, majd zárásként megköszönte az együttműködést a jelenlévő és más közreműködők részéről is.

A prezentációt követően Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy főigazgató fordult a jelenlévőkhöz. A főigazgató először is jó egészséget kívánt Mácsai Antal tűzoltó ezredesnek, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának, aki betegség miatt nem tudott részt venni az eseményen. Ezt követően az országos és vármegyei hasonlóságokról beszélt, elmondta, hasonlóan alakult az év az ország teljes területén, ahogyan az a baranyai statisztikában is megmutatkozik. Kiemelte az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek fontosságát, illetve azt is, hogy a jövendőbeli hivatásos tűzoltók támogatása is épp ilyen lényeges. Elismerően szólt a Törökországban beavatkozó vármegyei HUNOR tagokról, akik egyedülálló módon a nap huszonnégy órájában mentették a földrengés áldozatait, sérültjeit. Kiemelte a Pécs-kertvárosi laktanyát is, mely beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Elmondta, a főváros kivételével Pécs az egyetlen, ahol a város két pontjáról is vonulnak tűzoltók, növelve ezzel a vármegyeszékhely és az emberek biztonságát.

A főigazgató megköszönte az állomány munkáját, sok sikert, erőt és egészséget kívánt 2024-re.