Mint Facebook-oldalukon beszámoltak róla, a komlói nyomozók csütörtökön gyanúsítottként hallgattak ki egy 29 éves helyi férfit. Azzal gyanúsítják, hogy január utolsó hetében az egyik komlói társasház tárolóját feltörte, majd horgászfelszereléseket, autórádiót és cipőket lopott.

Ezután bement a szomszéd tárolóba is, ahonnan többek között egy kerékpárt és egy szerszámos táskát vitt el. A férfi a zsákmánya egy részét ezután elrejtette egy másik, közeli tárolóban – ismertették az esetet.

Tájékoztatásuk szerint felmerült a gyanúja arra is, hogy az illetőnek két gépkocsi feltöréséhez is köze lehet, amelyek február végén történtek Komlón. A parkoló autók zárját felfeszítette, majd egy transzmittert, és egy szerszámgépet emelt el, de a gépkocsik papírjait is magával vitte.

Kihallgatásán elismerte a bűncselekmények elkövetését, többrendbeli lopás miatt nyomoz ellene a Komlói Rendőrkapitányság. A nyomozók az eltulajdonított tárgyak nagy részét megtalálták, lefoglalták és visszaadják a tulajdonosnak.