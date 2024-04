A teszt a szeszélyes folyóvízi jelenségekkel és az ilyen helyzetekben fontos magatartási szabályokkal foglalkozik. Mindemellett azt is körül járja a kérdőív, hogy mi a teendő, ha lakóhelyünket árvíz fenyegeti, mindemellett történelmi ismereteinket is próbára teszi. A kérdések között felmerül Vásárhelyi Pál neve és munkássága, de a Budapesten mért legmagasabb árvíz szintjére vonatkozó kérdés is van az összeállításban. És érdekességképpen egy nyúlgát metszeti rajzát is tartalmazza a teszt, aminek tanulmányozásával is elidőzhetnek az érdeklődők.

