Információink szerint kedd délután egy autós haladt az 5802-es számú úton a 6-os főút irányából Szabadszentkirály felé, aki balesetet okozott, az egyik kanyarban eddig tisztázatlan okból és körülmények között elütött egy rollerest. Az ütközés következtében az autó az árokba hajtott, itt először egy oszlopnak, végül pedig egy fának csapódott. A baleset során az elektromos rollert védőfelszerelés nélkül vezető férfi súlyos, életveszélyes fejsérülést szenvedett.

A balesettel kapcsolatos információkat a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megerősítette.

A rolleresekhez köthető balesetek sajnos gyakoriak, biztosítás nélkül is nagyon sokan használják városon belül és kívül az eszközt. Korábbi cikkünkre reagálva több olvasó is bevezettetne szigorításokat a rollerhasználattal kapcsolatban, korábban a pécsi belvárosban is balesetet okoztak a nem megfelelően használt járművel.