Műszaki mentés 47 perce

Három balesethez riasztották hétfőn a baranyai tűzoltókat

Hétfőn a vármegyei hivatásos tűzoltóknak három közlekedési balesetnél is voltak műszaki mentési feladatai. Pécsen Pécsváradon és Siklóson is volt dolga az egységeknek – számolt be róla a katasztrófavédelem.

Bama.hu Bama.hu

A kép illusztráció Forrás: Shutterstock Fotó: Gorgev

Hétfőn délelőtt Siklóson, az Illyés Gyula utcában egy személyautó letért az úttestről és az árokba hajtott. A gépjármű az árok irányába volt megdőlve, a járművezető – aki egyedül utazott - önerejéből nem tudott kimászni a volán mögül. A siklósi hivatásos tűzoltók biztosították a helyszínt, majd kézi erővel kiemelték a sofőrt az autóból. A mentőszolgálat szakemberei megvizsgálták az utast, sérülést nem szenvedett. Az egység kézi erővel kitolta az árokból az autót. Délután előbb Pécsváradon két személyautó érintőlegesen ütközött. Mindkét járműben 1-1 fő utazott, akik nem sérültek a balesetben. A pécsi egység a helyszínt biztosította és átvizsgálta a gépjárműveket, de áramtalanításra nem volt szükség. Kora este Pécsen, a Könyök utcában egy személygépkocsi a körforgalomból kisodródva egy acél kandelábernek ütközött. A járműben ketten utaztak, akiket a mentőszolgálat szakemberei megvizsgáltak, elláttak és kórházba szállítottak. Az egység átvizsgálta és áramtalanította az autót.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!