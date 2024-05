Az identitáslopás témájában a Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottsága Bűnügyi Tudományok Munkabizottsága a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (AIDP) Magyar Nemzeti Csoportjának Támogatásával létrejött ülésen szólalt fel három szakértő.

A tudományos ülés fókuszában az identitáslopás állt

Forrás: MW

Szóba jött az egészségügyi identitáslopás

Identitáslopás a személyes adatok megszerzését jelenti, identitáscsalás esetén pedig ezekkel az adatokkal való visszaélés történik. Tisztázta le Dr. Tóth Dávid, a PTE Állam- és Jogtudományi Kar adjunktusa kezdte meg az előadások sorát az identitáslopás kriminológiai sajátosságairól, aki kis történeti visszatekintéssel érzékeltette, hogy az identitással kapcsolatos csalások már századokkal ezelőtt is jelen volt az emberek életében. A mai korban az egyre jobban növekvő mobil- és internethasználók száma szinte megágyaz azoknak a csalóknak, akik ilyen úton szeretnének lopni.

Több formáját is megkülönböztetik az identitáslopásoknak. A legtöbbet talán a vagyoni haszonszerzés végett használják, ezek általában a bankkártya adatok megszerzését jelenti. Szóba jött az egészségügyi identitáslopás is, de szóba került a bűnügyi identitáslopásnál pedig lopott okmányokkal való visszaélést jelenti, ami azért lehet veszélyes, mert akár évekkel később is fel tudja használni ezeket az adatokat. A szintetikus identitáslopásról is szó volt, ami során az elkövető egy vagy több valós információt társít egy személyhez, így egy szintetikus személyiséget hoz létre.

Szó esett az adathalászás formáiról is, melyeket egyre nehezebb lesz szűrni a mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően ezeket a gyanús üzeneteket, leveleket. A hamis weboldalakat is egyre nehezebb szűrni, mivel sikerül lemásolni egy bank oldalát. A klasszikus, telefonhívás formájában is a mesterséges intelligencia segítségét használják a csalók, mivel már olyan fejlett ez a módszer, hogy nagyon egyszerűen meg tud szólalni egy ismerős hangján a telefonáló gép.

Megemlítette, hogy az áldozatok nem szívesen tesznek feljelentést ilyen ügyekben, mert vagy más úton oldották meg a problémát, vagy nem volt az anyagi kár akkora.

Bűnügyi informatika szemszögéből

Dr. Máté István Zsolt igazságügyi informatikai szakértő bemutatta a digitális identitás színtereit, ami közösségi média platformjaitól kezdve az applikáción keresztül leadott ételrendelésen át az elektronikus ügyintézés foglalja magába. Bemutatta a hitelesítési tényezőket (PIN-kód, jelszó) , melynek tudatos használata kulcsfontosságú lenne a lopások visszaszorítása érdekében. Ezek lehetnek az arcfelismerő vagy ujjlenyomat hitelesítők.

Baranyában ilyen a helyzet

Dr. Gaál Gyula rendőrségi főtanácsos prezentálta, hogy ezek a csalók egy komoly felszereltségű, ám kívülről teljesen egyszerűnek tűnő helyiségből indítják a csalásukat. Eszközöket igen, személyeket szinte nehezen találnak a helyszíneken. Öt év alatt megháromszorozódott az ilyen jellegű bűncselekmények száma vármegyénkben, ami aggasztóan dinamikusan növekvő szám, de az országos szint fölötti Baranya nyomozáseredményessége, ami 2023-ra 90%-os eredményességet jelent. A kárérték az előző naptári évben több, mint 255 millió forint. Ezek a számadatok igazolják, muszáj résen lennie mindenkinek, mert hatalmas károkat okozhatnak az online térben történő csalásokkal.