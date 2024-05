Két személyautó ütközött össze Pécsen, a Nagy Lajos király útján – számolt be az esetről a katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést, áramtalanították a járműveket. Törmelék is került az útra a baleset során, így várják a közútkezelő munkatársait is. Az útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.