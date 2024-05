Másnap folytatták a lécezést és a fóliázást, azonban a melléképület cserepeit is bontani kezdték, holott ez nem volt a megállapodásban. Az asszony elmondta, hogy erre nincs pénze, de azt mondták neki, oldja meg valahogy. A munkáról szerződés is készült, de azon pontos ár nem szerepelt. Amikor kezdtek elszabadulni az indulatok, a vállalkozó közölte: 10 millió lesz a kedvezményes ár, de lehet két részletben is fizetni. A nő felvett 3 millió forintot a számlájáról, majd egy átvételi elismervényen átadta azt. Az asszonnyal ezután a lekötött pénzét is fel akarták vetetni, el is mentek vele a bankba, de – szerencsére – azt nem lehetett azonnal felvenni. Meg is beszélték, hogy majd 16-án, amikor felvette a pénzt, jönnek újra dolgozni.

A háznál ekkor azonban már nem csak a megrendelő volt, rendőrök várták az érkező munkásokat. Megállapították, hogy a munkát nem végezték el teljes egészében, és amit megcsináltak, annak kivitelezése is jól láthatóan silány minőségű volt.