Mi számít zaklatásnak?

A zaklatást több tényező is megkülönbözteti az egyszeri, alkalmi bántalmazástól, konfliktushelyzettől. Elszenvedője folyamatosan bizonytalannak érezheti magát az ismétlődő, visszatérően sértő, bántalmazó, félelmet keltő magatartástól, háborgatástól. Ez együtt járhat az erőviszonyok súlyosabb eltolódásával is. Az online térben megvalósuló zaklatás is hasonló dinamikájú, de ott még az arctalanság is tovább bonyolítja a helyzetet, valamint az, hogy időben is korlátlanabb, hiszen például az iskolai tanítási hét befejeztével is tovább folytatódhat, aminek egy egész közösség is részese lehet.