A törvényszék, amely tájékoztatásában újabb részleteket is megosztott a tragikus esetről, azt írta: a vádlott férfi rövid időn belül két családtagját is elveszítette, majd édesanyjával együtt új lakásba költözött Pécsen. A vádlott ezt követően zárkózott lett, környezetétől elszigetelődött. Egészségügyi problémái miatt orvosi és pszichológusi kezelésben részesült. Gyógyszert írtak fel neki és ezen kívül édesanyja nyugtatóját is szedte. Rászokott az alkoholfogyasztásra, ittas állapotban agresszív volt, többször előfordult, hogy az édesanyjával.

A bíróság ismertetése szerint 2023 elején a vádlott viselkedésében újabb fordulat állt be, erőszakos, nyomasztó hatású, gyilkosságokkal teli filmeket nézett. Kedvenc filmje egy amerikai sorozatgyilkosról készített alkotás volt, a vádlott külső megjelenésében is utánozni kezdte, és foglalkoztatni kezdte az emberölés elkövetése. Ezen irányú gondolatait a telefonján, hangfájlokban rögzítette – közölték.

A további részletekről úgy tájékoztattak, hogy a vádlott 2023-ban felvételt nyert az egyetem kommunikáció és média szakára. A gólyatábor 2023. augusztus 20-án kezdődött, amelynek kezdeti programjain részt vett a vádlott. Másnap hajnali egy óra körül felhívták a vádlott édesanyját azzal, hogy fia nem megbízható és szavahihető, kérték vigyék haza a táborból. Az édesanyja a vádlottal hajnali negyed háromkor ért a lakásukba, majd őt zaklatott állapotban egyedül hagyta.

A vádlott ezután több nyugtató tablettát szedett be, majd feszült idegállapotban elhagyta a lakást. Először egy belvárosba tartó autóbuszra szállt, majd visszaérve a lakókörnyezetébe, találkozott a hajléktalan férfivel. Ekkor elhatározta, hogy a számára addig ismeretlen személyt azzal az ürüggyel, hogy étellel kínálja, a lakásába hívja, ahol megöli – áll a törvényszék írásos összegzésében.

A sértett elfogadta a vádlott meghívását, együtt indultak el a lakáshoz. A lakásban a vádlott a konyhában kínálta hellyel a sértettet, majd gyorsfagyasztott pizzát tett a sütőbe és sütni kezdte. Miután elkészült az étel a sértett a széken ülve, kismértékben a konyhaasztal felé előre dőlt testhelyzetben enni kezdett

– részletezte a bíróság.