A nőhöz június 17-én dél körül kopogott be egy férfi, majd előadta, hogy a lakásszövetkezettől jött, és szeretné megbeszélni az elektromos hálózat felújításával kapcsolatos teendőket. A nő beengedte, hellyel kínálta, mire a férfi belekezdett a részletekbe. A vezetékcsere 680 ezer lesz, de nem kell egyben kifizetni, lehet három részletben is. Az asszony nem gyanakodott, egyből átadott a férfinak 200 ezer forintot. Még egy papírt is alá kellett írnia, amiről elmondása szerint úgy gondolta, biztos hivatalos irat, mert még pecsétek is voltak rajta.

Az első gyanús jel az volt neki, hogy a férfi nem írt alá semmit, és az iratokból sem vitt magával legalább egy példányt. A nő átment a szomszédokhoz, és megkérdezte, náluk is járt-e a férfi, de ők nem tudtak semmilyen felújításról.

A csaló pechjére a lépcsőházban korábban biztonsági kamerát szereltek fel, a felvételek alapján a férfi azonosítása már nem volt nehéz feladat. Az 52 éves miskolci elkövetőt kora délután már el is fogták a rendőrök, majd előállították, és kihallgatták.

Csalás miatt nyomoz ellene a Pécsi Rendőrkapitányság.