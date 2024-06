Figyelem! 41 perce

Eltűnt egy fiatal lány az orfűi fesztiválról, rengetegen keresik

Csütörtökön hajnalban látták utoljára barátai Salamon Anitát, aki telefonja és iratai nélkül tűnt el a most zajló Fishing on Orfű fesztiválról. A lányt rengetegen keresik, a rendőrség már drónokat is bevetett.

Bama.hu Bama.hu

Forrás: Facebook

Eltűnt egy barátunk. Hajnal fél háromkor láttuk utoljára, rózsaszín pulcsi és hosszú fehér szoknya volt rajta. Vörös hajú, frufrus, szemüveges, két orrpiercingje és több fülpiercingje van. Kb. 165 centi magas. Se telefont, se pénzt, se az iratait nem vitte magával. Ha valaki látta vagy tud bármit róla, kérlek szóljatok! – írta ki egy Facebook-csoportba csütörtök a lány egyik barátja, majd ezzel frissítette a posztot: Köszönjük, hogy fenntartjátok a posztot! A rendőrség már keresi drónokkal, be van jelentve az eltűnése. Ha valakinek van friss infója, kérlek nekem (Noa Barna), vagy Mátyás Bitterr-nek írjatok privát üzenetben, mert a kommentek között nehéz megtalálni. Köszönjük még egyszer mindenkinek! Forrás: Facebook Már a rendőrség honlapján megtalálhatóak az eltűnt személy adatai: https://www.police.hu/hu/koral/eltunt-szemelyek/33 Aki látta a képen látható lányt, tegyen bejelentés a a 112-es központi segélyhívón!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!