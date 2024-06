Péntek délelőtt Komlón lezártak egy útszakaszt, ahol a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei is megjelentek. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 8 óra 56 perckor egy férfi tett bejelentést a rendőrségre arról, hogy Komlón, az Alkotmány utcában egy pszichiátriai kezelt gondozottja nem enged be senkit a lakásba. Úgy tudjuk, haláleset is történt.

A haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a Komlói Rendőrkapitányság

Fotó: Löffler Péter