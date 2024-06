Nem ismertek akadályt azok a versenyzők, akik megmérették erejüket, ügyességüket pénteken a szombathelyi Fő téren összeállított versenypályán. Szlovákiából, Horvátországból és Ausztriából is neveztek a viadalra, hazánkból pedig a fővárosból és valamennyi vármegyéből érkeztek tűzoltók, közöttük több nő is. Valamennyi versenyző elszántan érkezett a versenyre, nem titkolt céljuk az volt, hogy önmagukat is legyőzve a lehető legrövidebb idő alatt, sérülés nélkül teljesítsék az erőpróbát.