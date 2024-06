A mohácsi nyomozók azzal gyanúsítják a fiatalembert, hogy március végén Mohács külterületén bement egy tanyára, majd az ott parkoló autóból kiszedett egy rádiós magnót, illetve egy merinói jerke bárányt is elvitt.

Pár nappal később egy mohácsi autószerelő műhely udvarára is bement, ott az egyik kocsi kipufogórendszerét és katalizátorát vágta le, majd magával vitte. Ezután sem tétlenkedett, a gyanú szerint egy versendi pincébe is betört, ahova a tetőt megbontva jutott be. Innen 50 kiló füstölt árut és különböző szerszámgépeket lopott el.

A férfi mindhárom eset kapcsán beismerő vallomást tett, kihallgatását követően a nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Azonban ennél több van a rovásán, ugyanis a komlói és a siklósi rendőrök is körözték lopás miatt. A férfit ezekben az ügyekben is felelősségre vonják.