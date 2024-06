Sok kérdés felmerül egy ilyen eset során. Ritka az, amikor a fesztiválon valaki egymaga sétálgat, általában kisebb vagy nagyobb csoportokban mennek a résztvevők koncertekre, a büfésorba, vagy aludni. Mégis előfordulhat olyan helyzet, amikor külön utakra téved valaki, ilyenkor fontos a társakkal való kommunikáció. Érdemes a telefont feltöltve, minden esetben magunknál tartani, de lehet hordozható töltőt is kölcsönözni a fesztivál helyszínén, ha esetleg lemerülne készülékünk. Ez azért is fontos, mert a nagyobb tömeg miatt bárki elszakadhat a társaságától. De ahogy ennél az esetnél is tapasztalhatta mindenki, segítőkész emberekkel van tele a kemping és környezete, igyekszik mindenki segíteni a másiknak, akár ismeri az illetőt, akár nem.