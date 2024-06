Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság Alkotói pályázatára idén is rengeteg kiváló alkotás érkezett. Baranyában 237 pályamű közül kellett eldöntenie az igazgatóság dolgozóinak, mely alkotások sikerültek a legjobban. Nem volt egyszerű a feladat.

A pályázat célja, hogy az iskolások kreatív alkotásokon keresztül mutassák be, miként képzelik el a tűzoltók életét, munkáját, mindennapjait, hogyan tudják bemutatni a megelőzés fontosságát. Idén két téma közül is választhattak a 6 és 18 év közötti iskolások. Az Alkotói pályázat egyik idei témája a „Füstérzékelő életet menthet” szlogenhez kapcsolódik, a másik pedig a magyar-török kulturális évadhoz, amelynek „Gróf Széchenyi Ödön élete és munkássága” a jelmondata (Gróf Széchenyi Ödön alapította a magyar és a török tűzoltóságot is).

A diákok három korcsoportban (6-10, 11-14, 15-18 éves kor között) pályázhattak kézműves alkotással, és korcsoport nélkül digitális alkotással.

Íme a baranyai tabella:

Kézműves alkotás

I. korcsoport (6-10 éves):

„Tűz az áruházban” címmel idén a 9 éves Simics Noel szerezte meg az első helyezést, őt követi Dobos Leila, a harmadik helyen pedig Varga Darinka Gréta végzett.

II. korcsoport (11-14 éves):

2024-ben a 11 éves Tengler Mariann „Ne a tűzoltók érkezzenek háztűznézőbe!” című alkotása bizonyult a legjobbnak, míg Lelovits Adél a második, Nagy Hanna pedig a harmadik helyezést érte el a korcsoportban.

III. korcsoport (15-18 éves):

„A füstérzékelő életet menthet!” – vallja Károlyi Huba, aki alkotásával első helyezést ért el a harmadik korcsoportban.

Digitális alkotás

A „Füstérzékelő életet menthet” szlogenhez kapcsolódóan, digitális alkotás kategóriában két helyezést hirdetett a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. „Légy óvatos!” címmel a 13 éves Faludi Botond szerezte meg az első helyért járó díjat, míg az ezüstérmet egy csoport – Cseke Ákos, Svegál Csongor és Szicsiusz Máté – alkotása érdemelte ki.