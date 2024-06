Országos kampányt indítanak, amelynek célja, hogy minél többen megismerhessék a Magyar Honvédség által kínált területvédelmi tartalékos szolgálat adta lehetőségeket. A kampány mottója a Szeretem, Megvédem! – ez jellemzi a tartalékost, hiszen készen áll arra, hogy megvédje saját környezetét és a hazát.

Az országot kapillárisszerűen átszövő hét területvédelmi ezredbe most is azokat a bátor, tettre kész jelentkezőket várják, akik hajlandók kihozni magukból a legtöbbet, akik tenni akarnak Magyarországért, otthonukért és szeretteikért.

Tartalékosnak lenni olyan katonai szolgálat, amely összeegyeztethető a civil élettel, munka és felsőoktatási tanulmányok mellett is lehet bárki területvédelmi tartalékos. A jelentkezők a katonai felkészítések során olyan elméleti és gyakorlati tudásra tesznek szert, amely nem csupán számukra ad a civil életben is hasznosítható ismereteket, de az ország védelmi képességét is jelentősen növeli.

A tartalékos egyfajta kapocs a társadalom egésze és a honvédség között, és a szolgálatot anyagilag is megbecsülik.

A területvédelmi tartalékosok a szerződés megkötésekor - a próbaidő lejártát követően - bruttó 150 ezer forint egyösszegű szerződéskötési díjat kapnak, legalább kétéves tartalékos szolgálat vállalása esetén. A szerződés megkötése után a tartalékos katona a szolgálati viszony fennállása alatt minden szolgálatban eltöltött év után bruttó 600 ezer forint rendelkezésre állási díjra jogosult, amelyet havi 50 ezer forintos kiutalásokkal kap meg. Bruttó 500 ezer forint toborzópénz, afféle „ajánlási bónusz” jár az önkéntes tartalékos katonának, ha a közreműködésével – ajánlásával - a legénységi állományba kerülő szerződéses állományú vagy területvédelmi tartalékos katona az alapkiképzés teljesítését követő 6 hónapon túl is szolgálati viszonyban áll.