Három alkalommal törtek az autók Pécsett

Három baleset is történt pénteken Pécsett. Délelőtt a Siklósi úton két személyautó karambolozott, ezeket a pécsi hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították. Kora délután Pécs külterületén, a 66-os számú úton egy autó megcsúszott az úton és kőfalnak csapódott. Az autóban ketten utaztak, egyikük könnyebben sérült a balesetben. A pécsi egység kiérkezéséig egy arra járó szabadnapos tűzoltó áramtalanította a kocsit. Az egység a helyszínt biztosította, illetve a forgalom irányítását látták el a rendőrség kiérkezéséig. Délután ismét a Siklósi útra vonultak a tűzoltók, miután három személyautó ráfutásos balesetet szenvedett. Személyi sérülés nem történt, mentésre nem volt szükség, az egység a forgalmat irányította.

Háromszor okozott útzárat kidőlt fa pénteken

Péntek este a sellyei, szigetvári és barcsi hivatásos tűzoltóknak kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk a baranyai utakról. Markócon, Almamelléken és Ladon is motoros láncfűrésszel avatkoztak be az egységek, megszüntetve ezzel az útakadályt. Balesetet, személyi sérülést nem okoztak a kidőlt fák.

Felborult egy autó Somogyapátin

Lesodródott az útról, oszlopnak hajtott, majd felborult egy személyautó péntek késő este Somogyapátin. Az autóban öten utaztak, közülük egy ember sérült meg könnyebben, a többiek sértetlenül hagyták el a járművet. A sellyei hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a kocsit.

Baleset történt Monyoródnál

Árokba sodródott egy autó péntek késő este Monyoród térségében. A járműben csak a sofőr utazott, akit a mentősök a helyszínen elláttak, komolyabb sérülést nem szenvedett. A mohácsi hivatásos tűzoltók biztosították a helyszínt és áramtalanították a gépjárművet. Az úton egy sáv lett lezárva a műszaki mentés idejére.

Szerencsére Baranyát nem viselte meg annyira a hétvégi vihar

Szombaton hét alakalommal riasztották a Baranya vármegyei tűzoltókat lehasadt faágak, kidőlt fák miatt. Pécsett, Siklóson, Patosfa közelében, Magyarlukafa külterületén és Szentlőrincen volt szükség a hivatásos és önkéntes tűzoltóegységek beavatkozására. A legtöbbször útakadályt jelentő fákat, faágakat kellett eltávolítaniuk, de két alkalommal parkoló autókra hasadtak faágak. A járművekben minimális kár keletkezett, személyi sérülés egyik esetben sem történt.

Karambollal indult a szombat Pécsett