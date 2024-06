Hétfő délután Baranyát is elérte a vihar. Pécs egy részét és a régió nyugati felét megkímélte a ciklon, de voltak olyan területek, amelyek nem úszták meg. Több helyen házakba is betört a víz, és a jég is tartolt.

Ófaluban kiömlött a patak, és villámárvíz alakult ki Fazekasbodán. Nagypall és Maráza sem úszta meg szárazon, sőt úszott a vízben, ahogy Erdősmecske is. A Meteo Mecsek oldalán olvasható, hogy ezen települések mellett villámárvíz sújtotta Lovászhetényt, Geresdlakot és Mogyoródot is.

Jég is több helyen esett, köztük Máriakéménden, ahol hatalmas pusztítást okozott a csapadék a terményben is.

A Meteo Mecsek oldalán találhatók fotók a ciklon okozta károkról, valamint ott olvasható az is, hogy a következő időszakban nem kell hasonló időjárásra számítani.