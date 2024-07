A vállalkozó, hogy minimalizálja adóját, az értékesítésével közel azonos összegben fogadott be számlákat három gazdasági társaságtól, melyek a számlakiállítások időpontjában már végrehajtás alatt álltak, közülük kettő pedig az áfabevallást be nem nyújtó adózók adatbázisában is szerepelt. A számlák szőlőültetvényeken végzett munkálatokról szóltak, de egyik számlakibocsátónak sem voltak ehhez alkalmazottai.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a társaságok valótlan munkálatokat számláztak ki, ezért utánuk az áfa nem vonható le. A vállalkozó próbálta az áfabevallását módosítani az ellenőrzés által is vitatott számlák egy részére, de a folyamatban lévő adóvizsgálat miatt önellenőrzésre már nem volt lehetősége.