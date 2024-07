Elsősegély-alaptanfolyamon vehetnek részt az érdeklődők augusztus 2-án, amit a Mánfa Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervez. A résztvevők megtanulhatják az alapvető életmentő technikákat, ezek pedig a mindennapok során akár hasznosak is lehetnek. A délután két órakor kezdődő tanfolyamra bárki jelentkezhet, aki szeretné elsajátítani ezt a tudást. Ahogyan a Mánfa Önkéntes Tűzoltó Egyesület is hirdeti mottójában: "Csatlakozz hozzánk és tanulj meg olyan életmentő technikákat, amelyekkel akár te is Hős lehetsz a mindennapokban.”

Aki szeretne további információt megtudni a tanfolyamról, az egyesület közösségi média oldalán találhatnak.