Gyógyszereket szedett, alkoholt is ivott, valamint orvosi és pszichológusi kezelésben részesült az a fiatal, aki tavaly nyáron brutális kegyetlenséggel gyilkolt meg egy idős férfit Pécsen, az egyik kertvárosi panelházban, az ügyben kedden előkészítő tárgyalást tartanak a Pécsi Törvényszéken.

A pécsi fiatal gyilkost a lábnyomai buktatták le

A bíróság közlése szerint a vádiratból kiderült, hogy a gyilkosságot megelőző időszakban a fiatalember részegen agresszívvá vált, nem egyszer édesanyját is megtámadta, valamint erőszakos, nyomasztó hatású, gyilkosságokkal teli filmeket nézett. Kedvence egy amerikai sorozatgyilkosról készült film volt, akit megjelenésében is utánozni kezdett. Ebben az időben foglalkoztatni kezdte az emberölés elkövetése, gondolatairól hangfelvételeket is készített telefonjával.

A pécsi gyilkosság előtt hazaküldték

A tragikus nap előtt, 2023 augusztus 20-án egyetemi gólyatáborban volt, miután kommunikáció szakra nyert felvételt. Csakhogy a szervezők – már látva a jeleket – kérték a férfi édesanyját, hogy inkább vigye haza, mert az illető nem megbízható és szavahihető. Ez meg is történt, 21-én hajnalban hazavitte. A fiú ekkor még több nyugtatót szedett be, rövid buszozás után a környéken élő hajléktalannal találkozott, akit felhívott magához azzal, hogy ételt ad neki.

Kalapáccsal és késsel ölt

A gyanú szerint, amikor aztán az idős férfi enni kezdett, a fiatal a konyhában tárolt, 13 centiméteres fejhosszúságú kalapáccsal a hajléktalan fejére sújtott hátulról, aki lecsúszott a székről, védekezni próbált, aztán még többször verte fejbe őt a gyilkos, végül egy 21 centis pengehosszúságú konyhakéssel a védekezni már nem képes sértettet háromszor mellkason szúrta. Az áldozat a helyszínen elhunyt, a tettes elmenekült, de a véres lábnyomai lebuktatták, rövid időn belül elkapták a rendőrök.

A Pécsi Törvényszék közlése szerint a vádlott nem szenvedett kóros elmeállapotban, mely miatt képtelen vagy korlátozva lett volna a terhére rótt cselekmények következményeinek felismerésében.

Tizenöt éve volt az egyetemi lövöldözés

November 26-án lesz tizenöt éve, hogy Gere Ákos a Pécsi Tudományegyetem biofizikai intézetében pisztollyal megölte egyik csoporttársát, további három embert pedig súlyosan megsebesített. A férfi fegyházban tölti büntetését, még tizenöt évig biztosan rácsok mögött marad. Vélhetően ennek a tragédiának az emléke is közrejátszott abban, hogy a tavalyi események előtt a gólyatábor szervezői sokkal körültekintőbbek voltak – megvédve a diákokat –, ugyanakkor nyilvánvalóan arról nem tehetnek, hogy később mi történt.