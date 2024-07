Előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg az ügyészség azt a 21 éves fiatalembert, aki tavaly nyáron, a pécsi egyetem gólyatáborából hazatérve – ahonnan eltanácsolták – felhívott magához egy idős férfit, hogy étellel kínálja, akit pizzaevés közben egyszerűen megölt. Az kölyökképű, tinédzserkinézetű fiatal az ügyészség szerint 25-ször sújtott le – többször nagy erővel – az áldozat fejére, háromszor pedig még mellkason is szúrta, és szívét is átmetszette a pengével. A vádlott a keddi előkészítő tárgyaláson a vádiratban foglaltak nagy részét nem vitatta, azt azonban igen, hogy előre kitervelten, különös kegyetlenséggel követte volna el a tettét. Ezért nem is mondott le a tárgyalás jogáról a vádirat szerint kalapácsos gyilkos.

A vádirat szerint gyilkos vezetőszáron érkezett a tárgyalásra

A kalapácsos gyilkos kedvenc filmje sorozatgyilkosról szólt

Az előkészítő tárgyalások során van arra lehetőség, hogy a vádlott az ügyészség által előzetesen kért büntetést elfogadja, ha beismeri a bűnösségét és elfogadja a vádiratot. A gyanúsított esetében ez 12 év fegyházban letöltendő szabadságvesztés lett volna, a bíróság viszont ettől eltérő döntést is hozhat.

Az ülésen a bíró a vádlott által a nyomozás során tett vallomásaiból is felolvasott részleteket, azok lényegét foglalta össze. Ezekből kiderült, hogy a fiatalember pszichológiai kezelés alatt állt, nyugtatót is szedett, de azokból nem az előírt adagokat vette be, hiszen előfordult, hogy 32 szemet vett be gyógyszerből. Egy időben Justin Bieber énekesre szeretett volna hasonlítani, később azonban már Jeffrey Dahmer sorozatgyilkosról szóló film volt a kedvence. Jeffrey Dahmert 17 férfi és fiú megölése miatt ítéltek el, brutális kegyetlenséggel ölte meg áldozatait, volt akit feldarabolt, megkínzott, sőt meg is evett.

A brutális tett idején Pécsen, korábban pedig Komlón élő fiatal ilyesmit nem követett el, ugyanakkor hangfájlokat rögzített a telefonjával, ilyenkor furcsa, gyilkosságról szóló verset, mondatokat vett fel.

A bűncselekmény elkövetése előtt nem sokkal például arról beszélt, hogy: szeretett volna megölni valakit, kalapáccsal akart valakit fejbe verni. Volt amikor azt közölte, hogy meg fog ölni valakit, előbb-utóbb ez meg fog történni.

A nyomozóknak arról is beszélt, hogy

korábban bántalmazó kapcsolatban is része volt és a hölgy partnere bántotta, illetve

a testvére halála is nagyon megviselte.

Képszakadást emlegetett

A kihallgatások során a bűncselekmény kapcsán arra is utalt, hogy szerinte önvédelem volt és az áldozat támadta meg, miután a lányáról kérdezősködött. Szerinte a gólyatáborban és azt követően bevett nyugtatók, valamint alkohol miatt "képszakadása" volt, ezért pontosan nem is emlékszik mi történhetett aznap éjjel, illetve hajnalban. Azt is elmondta, hogy sajnálja a történteket, igaz erről a mostani tárgyaláson már nem beszélt.