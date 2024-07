Vezetékek gyulladtak meg

Zárlat okozhatott tüzet egy kisbattyáni családi háznál csütörtök délután. A Fő utcai ingatlan villanyóraszekrénye teljesen kiégett, a lángok a tető egy kis részére is átterjedtek. A gyors tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt tovább, de több tetőléc és egy gerenda is megégett. A komlói hivatásos tűzoltók megbontották a tetőt és eloltották a lángokat, majd hőkamerával több alkalommal is átvizsgálták az épületet. A ház lakható maradt, személyi sérülés nem történt.

Égetés miatt lángolt a bozótos

Növényi hulladékot égetett egy ember csütörtök este Vásárosdombó-Ódombón. Bár az ott lakó a tűz eloltásához szükséges eszközökkel rendelkezett, nem volt elég elővigyázatos, a tűz továbbterjedt. A sásdi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor már közel háromszáz négyzetméternyi bozótos terület leégett, ennek peremén égett még a tűz, ezt oltotta el az egység. A lángok nem terjedtek tovább, más tulajdonában nem keletkezett kár, személyi sérülés nem történt.