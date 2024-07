A palesztin származású izraeli férfi 2018 februárjában egy múzeumi kiránduláson ismerkedett meg a Németországban tanuló magyar nővel, akivel hamarosan össze is költöztek. Jó fél évvel később jöttek Magyarországra, ahol Kaposváron béreltek ingatlant – egyiket a nő és édesanyja, másikat a férfi részére. A párkapcsolat nem volt felhőtlen a férfi lobbanékony természete és folytonos féltékenykedése miatt. Ez vezethetett a tragédiához is, mikor az éjszaka közepén álmukban fojtotta meg a barátnőjét és annak édesanyját, majd hogy a nyomokat eltüntesse, felgyújtotta a lakást. Ő maga balesetet színlelve a tűz elől az erélyre menekült és onnan kiabált segítségért. Mire a szakértői vizsgálatok megállapították, hogy az áldozatok halála nem a tűzeset következménye, hanem erőszakos úton, fulladás következtében állt be, addigra az elkövető elmenekült az országból, és csak 2021-ben, a nemzetközi elfogatóparancs alapján fogták el az izraeli hatóságok.