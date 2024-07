A gyanúsított ezt követően a helyiségben tartózkodó másik sértettet is megszúrta, melynek során ezen személyen is életmentő beavatkozást kellett végrehajtani.

Az elkövető cselekménye több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérletének a megállapítására alkalmas.

A nyomozó hatóság a gyanúsítottat őrizetbe vette, majd a Baranya Vármegyei Főügyészség indítványt tett a letartóztatására.

Az őrizetbe vétel kapcsán a főügyészség részletes közleményben tájékoztatott a bűneset fejleményeiről:

A Pécsi Járásbíróság 2024. július 18. napján egy hónapra elrendelte S. R. gyanúsított letartóztatását több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette kísérletének és zaklatás vétségének megalapozott gyanúja miatt.

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított férfi 2024. július 13-án 17 óra 5 perc és 17 óra 10 perc közötti időben egy komlói lakás hálószobájában rövid szóváltást követően egy konyhakéssel hat alkalommal megszúrta volt barátnőjét. A szúrások a sértettet három esetben a karján, egy-egy esetben a jobb és a bal mellén, egy esetben pedig a bal lapockája felett érték. A szúrások közül a bal mellkasra irányult szúrás elérte a szívet, sértett nőn életmentő beavatkozást hajtottak végre.

A gyanúsított ezt követően a helyiségben tartózkodó férfit is megszúrta a késsel, akit a szúrás a felső teste bal oldalán ért. A szúrás következtében a vastagbél kitüremkedett, megsérült a lép, a vastagbél, a vékonybél, a hasnyálmirigy és a mellkas is. A sértett férfin is életmentő beavatkozást hajtottak végre, melynek során a sérült lépét eltávolították.