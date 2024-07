Kiderült, mi volt a pécsi Anikó utcai tűzeset kiváltó oka

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság további részletekről is tájékoztatta hírportálunkat, megtudtuk a tűzeset okát és azt is, hogy mi várt a pécsi Anikó utcai épület lakóira az oltást követően.

Tűzvizsgálatot tartottunk, és kiderült, hogy a tüzet tűzhelyen felejtett étel okozta

– tudtuk meg.

A hatóság arról is tájékoztatott, a konyhában keletkezett tüzet egy sugárral el tudták oltani, illetve a szomszédos ingatlanokat is megvizsgálták hőkamerával. Az oltás során védeni kellett a homlokzatot a tűz terjedésétől, és oltani az épület belsejét is. A gáz- és áramszolgáltató is a helyszínen volt, ideiglenesen leállították a szolgáltatást a tűzoltás idejére.

– Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, senkit nem kellett máshova elhelyezni, a lakók maradhattak az ingatlanjaikban – közölte a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság.



Kíváncsiskodók hátráltatták az intézkedéseket

Komoly problémát jelentett ugyanakkor, hogy az Anikó utcai tűzeset helyszínén nagy számban gyűltek össze kíváncsiskodók, s folyamatosan közel merészkedtek a tűz helyszínéhez, ezzel akadályozva a szolgálattevők munkáját.

Miközben a tűzoltók és a mentők dolgoztak, készültek a sérült fogadására, a civileket állandóan távol kellett tartani az égő ház környékéről.

Helyszíni információink alapján, amikor a szolgálattevők jelezték, hamarosan érkeznek a súlyos sérülttel, egy nézelődő megpróbált közelebb férkőzni, s amikor figyelmeztetést kapott, hogy nem biztonságos, ha ott marad a területen, kiabálva lépett fel a mentőegység tagjai ellen. Ez a viselkedés rendkívül veszélyes, s érdemes tudatosítani, hogy ilyen helyzetekben a civileknek azért szükséges kellő távolságban maradni, hogy ne akadályozzák a mentési, tűzoltási munkálatokat és ne veszélyeztessék saját biztonságukat.