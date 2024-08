Ennek oka, hogy az intézménnyel kötött együttműködés keretében nyolc héten át tartottak a zootáborokban foglalkozást a gyerekeknek.

A főkapitányság kiemelten foglalkozik az állatvédelemmel, és ennek jegyében mutatták be a Pécsi Állatkerttel közös projektet is, amely Az elrabolt állat című játékos programba vonta be a táborozó gyerekeket.