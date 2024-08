Erről az esetről elsőként az Eduline adott tájékoztatást, amelyben leírják, hogy egy olyan olvasói levél érkezett be hozzájuk, amelyhez csatolták a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának idei gólyatábori tájékoztatóját, amelyben állítólag egy sokak jóérzését sértő, nyomdafestéket nem tűrő csatakiáltás is szerepelt:

(Fontos itt megemlíteni, hogy a csapat csatakiáltását általában maguknak a gólyáknak kell kitalálniuk, azonban ezzel kapcsolatban nincsenek pontos információink.)

Az Eduline-nak nyilatkozott az egyik elsős is, aki elmondta, hogy ezt a csapat csatakiáltást egy pécsi nyilvános strandon is el kellett kiabálniuk kisgyerekes családok előtt, amit többen szóvá is tettek. A beszámolójában az is szerepelt, hogy az egyik este a szervezők bementek a lányok szobájába, ahol az erre felébredő vagy éppen lefekvéshez készülődő lányoknak cumisüvegből kellett alkoholt inniuk, amit videóra is vettek és ki is tettek a csoportba.