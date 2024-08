Nemcsak a kerteket, hanem a járműveket is fosztogatta. Egy leparkolt autóból indítókábelt, motorolajat, gumis rögzítőt és egy csomagot vett magához, amelyben női felsők voltak. Egy kisteherautót is kipakolt, amelyben zöldség és gyümölcs volt, egy másikból pedig aprópénzt vitt el. A boltokban is űzte az ipart, ott mindig az édességeket vette célba. Két hónap leforgása alatt közel kétmilliós kárt okozott a sértetteknek.

Elfogását követően a rendőrök kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság másnap elrendelt.

A 15 éves fiú ellen tízrendbeli lopás miatt nyomoz a Mohácsi Rendőrkapitányság.