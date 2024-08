A szombat hajnali tűzesetben érintett Zsolnay Vilmos utcában található ingatlanból a tűzoltók egy elhunytat hoztak ki. Mint kiderült a halott férfi a ház tulajdonosa, akin a vizsgálat során testi sértés nyomait is felfedezték. A 94 éves idős úr fejet ért sérülést, borda-, hátcsonttörést is elszenvedett, valamint a nyakán erős fojtogatás nyomaira is bukkantak.

Fotó: Löffler Péter

A gyilkossággal gyanúsított 34 éves pécsi lakost 26-án fogták el a Baranyai Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberei egy összehangolt adatgyűjtés eredményeképpen. Az O. Vendel hajlékául szolgáló ingatlanban olyan tárgyakat találtak, amelyek az elhunyt ingóságai voltak, valamint olyan ruházatot, lábbelit, amelyen vérgyanús szennyeződést fedeztek fel.

A gyanúsított nem élt panasszal, viszont vallomást nem tett. A rendőrség, a férfi őrizetbe vétele után, előterjesztést tett a Baranya Vármegyei Főügyészség irányába a letartóztatásra, amelyet végre is hajtottak az elkövetés utáni negyedik nap.

Az ügyészség közleménye:

„A Pécsi Járásbíróság 2024. augusztus 28-án elrendelte egy pécsi férfi letartóztatását egy hónapra emberölés bűntettének alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított 2024. augusztus 23-án este 20:00 óra és 2024. augusztus 24-én hajnali 4:00 óra közötti időben behatolt egy idős pécsi férfi családi házába, hogy értékek után kutasson. Eközben a házban egyedül tartózkodó sértett férfit testszerte, részben eszközt is használva bántalmazta többek között úgy, hogy száj és orrnyílásaiba fémtárgyat erőszakolt. A sértett az őt ért bántalmazás következtében elhunyt.

A gyanúsított a házból egy televíziót valamint egy ingaórát tulajdonított el és azokat a lakására szállította, majd ezt követően körülbelül fél órával visszament a sértett házába, ahol több helyen is tüzet okozott, majd eltávozott.

A gyanúsított terhére rótt bűncselekmény jelentős tárgyi súlyú. Alaposan tartani lehet attól, hogy a többszörösen büntetett előéletű gyanúsított – szabadlábon hagyása esetén – megszökne, elrejtőzne, a bizonyítást nehezítené, illetve újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el, ezért a bíróság elrendelte a letartóztatását.