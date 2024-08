Három gépkocsi ütközött össze Pécsen, az 57-es főút Maléter Pál úti szakasza és a Varsány utca kereszteződésében – számolt be az esetről a katasztrófavédelem. Tájékoztatásuk alapján a szombat délelőtt történt baleset után a város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket. Az autókból összesen öt utas szállt ki. A balesethez a mentők is kiérkeztek, valamint a helyszínre érkeztek a közútkezelő munkatársai is.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.