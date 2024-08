Mintegy négyszáz négyzetméteren ég a kerti hulladék egy lakóház mellett Hosszúhetényben, a Hármashegy utcánál szerda kora délután. A tűz a házat is veszélyezteti, valamint felette elektromos vezeték halad. A pécsi és a komlói hivatásos tűzoltók vízsugarakkal a házat védik, valamint az égő nyesedéket oltják. Az esethez a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett, és az áramszolgáltató szakembereit is a helyszínre várják.